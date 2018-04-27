При вылете из Шереметьево в два самолета попала молния

При вылете из Шереметьево 26 апреля молния попала в Airbus А320 и самолет марки Bombardier. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«Небольшой самолет Bombardier бизнес авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в Шереметьево. После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений», — рассказал собеседник агентства.

Airbus А320 «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в Ниццу, продолжил полет до пункта назначения.

Пилоты проинформировали о попадании молний с разницей менее часа.