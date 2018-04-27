Путин отказался менять страховую медицину на государственную

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. На мероприятии обсуждалась в том числе российская медицина, сообщает пресс-служба Кремля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о низкой эффективности страховой медицины.

По ее словам, «огромные деньги тратятся на содержание фондов, содержание страховых компаний посредников, которые, к сожалению, не обеспечивают ни контроль качества медицинской помощи, ни отстаивание прав граждан».

Матвиенко добавила, что в Великобритании, Финляндии, Польше вместо страховой медицины «используется наша система, разработанная в свое время Семашко, по государственному финансированию медицины, поэтому здесь есть над чем подумать».

Путин возразил ей, отметив, что «дискутируется эта тема постоянно».

«Специалисты сегодня считают, что, если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфере. Поэтому совершенствовать, безусловно, нужно, здесь я полностью с вами согласен, всю эту систему, но нужно действовать очень аккуратно», — добавил глава государства.