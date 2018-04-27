Путин поручил создать новый атлас мира

Президент РФ Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества.

На нем глава государства поручил экспертам Русского географического общества совместно с Росреестром и при участии Минобороны «подготовить новый российский атлас мира», сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны в рамках проекта, по словам Путина, «следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн».

«Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично», — констатировал президент.

Говоря о необходимости нового, российского атласа, Путин отметил, что сейчас в свободном доступе находятся «лишь иностранные» карты, «где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов».

«Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу —это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», — привел Путин изменение названий в Антарктиде.