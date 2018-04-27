Путин: Профессионализм парламентариев вырос за последние 25 лет

Президент России Владимир Путин отметил профессиональный рост законодателей федерального и регионального уровня, а также их колоссальный опыт в деле законотворчества.

На встрече с Советом Законодателей, глава государства напомнил, что в 2018 году Конституции и Федеральному Собранию исполнится 25 лет. За эти годы законодательные органы приобрели колоссальный позитивный опыт работы, а также выросли как компетентные профессионалы своего дела, подчеркнул президент.

Путин поблагодарил парламентариев за вклад в развитие единого правового пространства на территории России, а также добавил что обеспечение базовых прав и свобод человека возможно только при сильной законодательной власти.