Путин пролил свет в вопросе об отмене страховой медицины

Глава России Владимир Путин 27 апреля отметил необходимость в совершенствовании страховой медицины и то, как это нужно осуществлять.

На встрече с законодательным Советом президент сообщил, что на сегодняшний день эксперты считают, что ликвидация страховых медицинских форм может возродить «полный хаос в этой сфере».

«Поэтому совершенствовать нужно эту систему, но очень-очень аккуратно», — заявил Владимир Путин, добавив, что подобный вопрос обсуждается специалистами регулярно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Денег нет, но вы держитесь» в прошлом: Путин назвал первую задачу для нового правительства

Также политическому лидеру предложили в правительстве создать отдельный орган по нормотворческой деятельности. Однако Путин напомнил, что в кабмине присутствует комиссия, отвечающая за законотворческую работу. Но заметил, что её нужно совершенствовать.