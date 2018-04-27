Роскомнадзор нашел виновных в массовых сбоях в работе сайтов

Роскомнадзор считает, что к сбоям в работе целого ряда сайтов на территории России привели действия зарубежных хостинг-провайдеров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что эти компании продолжают предоставлять Telegram свои услуги, «осознанно препятствуя исполнению решения Таганского районного суда Москвы» по блокировке мессенджера.

В ведомстве заявили, что по решению суда прекратить создание технических условий для работы Telegram обязан не только Роскомнадзор, но и иные лица, включая операторов связи и хостинг-провайдеров.

Блокировка началась 16 апреля. Она привела к перебоям в работе многих сайтов, в том числе Google.

Минувшей ночью в реестр запрещенных ресурсов на несколько часов попали IP-адреса «Яндекса», Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet.

В соцсети «ВКонтакте» заявили, что Роскомнадзор не понимает «принципов работы современного интернета».

В «Яндексе» отметили, что попытка заблокировать Telegram «неожиданно стала ударом по всему рунету».