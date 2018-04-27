Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo! и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet. Об этом сообщают RKNShowtime и Usher2.Club.

Создатель Usher2.Club, гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал «Коммерсанту», что в общей сложности заблокировано около сотни IP-адресов. По его словам, в реестр также внесен сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX, предназначенный для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования (серверов, маршрутизаторов и др.). В качестве источника синхронизации используется эталонный сигнал времени со спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

«Если это умысел, то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS. Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора», — предположил Кулин.

Представители «ВКонтакте» отметили, что следят за доступностью ресурсов и обеспечивают бесперебойный доступ.

Массовые блокировки IP-адресов связывают с тем, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram по решению суда, после отказа от предоставления ФСБ ключей шифрования переписки пользователей. В реестр попали адреса многих сторонних сервисов, проблемыу пользователей возникли с доступом к облачным хранилищам Amazon и Google, Microsoft, Evernote, мессенджеру Viber и т.д.