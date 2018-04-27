Росстат сравнил доходы самых богатых и бедных россиян

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в который вошли экономические показатели I квартала 2018 года.

Согласно документу (.pdf, стр. 199), в январе-марте 2018 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения страны приходилось 29,2% общего объема денежных доходов.

Тогда как на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,1%.

Такие же показатели были в I квартале 2017 года.

Около четверти россиян (22,6%) ежемесячно зарабатывают от 27 тысяч до 45 тысяч рублей.

Примерно одна пятая (18,9%) получают в месяц 19-27 тысяч рублей.

У 15,2% россиян, согласно статистике, ежемесячный доход равен 14-19 тысячам, у 12,8% жителей он составляет 10-14 тысяч рублей.

Самые бедные 5,9% жителей страны зарабатывают менее 7 тысяч рублей ежемесячно.