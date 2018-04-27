«Ростов-Арену» торжественно откроют 13 мая

«Ростов-Арену» откроют 13 мая. Стадион, построенный в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу, готов принять 45 тысяч зрителей.

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Тестовый матч на «Ростов-Арене» пройдет между командами РФЛ и станет генеральной репетицией перед играми ЧМ. 13 мая будут задействованы все обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы стадиона. В полную силу заработают прилегающие и перехватывающие парковки, откроется движение по всей построенной возле стадиона дорожной сети.

«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих чемпионат мира, где уже состоялось открытие таких объектов — например, Екатеринбурга — и добавить донского колорита, сделать праздник красивым» — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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