Розенко анонсировал новое повышение пенсий в этом году

Пенсионный фонд Украины завершил перерасчет пенсий всем военным пенсионерам.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил: «Пенсионный фонд завершил пересчет всех пенсий военным пенсионерам. Сегодня будет последний транш перевода на отделения банков от ПФ и все 544 тыс. военных пенсионеров получили в течение марта-апреля перерасчет своих пенсий».

Розенко подчеркнул, что в среднем пенсии военным подняли на 1460 гривен. Также, он добавил: «Это не последнее повышение пенсий в Украине в этом году».