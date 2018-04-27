Рози Хантингтон-Уайтли показала свой особняк за 12 миллионов долларов в Беверли-Хиллз: видео

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли распахнула перед журналом Vogue двери своего дома в Беверли-Хиллз и провела корреспондента издания по комнатам и внутреннему дворику. В этих стенах 31-летняя модель чувствует себя по-настоящему уютно вместе со своим 50-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом и десятимесячным сыном Джеком.

Рози и Джейсон приобрели недвижимость в Беверли-Хиллз в 2015 году, остановив выбор на постройке 1980-х годов, которую в 2006 году модернизировал архитектор Джеффри Олсбрук. Покупка дома обошлась паре в 12,9 миллиона долларов.

Рози Хантингтон-Уайтли

Хантингтон-Уайтли открыла представителям Vogue деревянную дверь и провела через цветущий сад, где предусмотрена зона для отдыха и расположен бассейн.

Дом знаменитости, обставленный в стиле минимализма, наполнен светом и не перегружен лишними деталями. В дизайне интерьера преобладают белый цвет и оттенки натурального дерева. В гостиной расположен камин, а по всему дому расставлены вазы с цветами.