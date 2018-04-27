«Русал» пригрозил Reuters и Bloomberg ответственностью за публикации

Пресс-служба «Русала» опубликовала заявление, в котором обвинила информагентства Reuters и Bloomberg в публикации не соответствующих действительности материалов, основанных на источниках «сомнительного качества», и пригрозила им юридической ответственностью.

«Вымысел подобных "источников" создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — говорится в заявлении. О каких именно материалах идет речь, пресс-служба компании не уточнила.

Bloomberg ранее сообщало о намерении предпринимателя Олега Дерипаски дождаться недовольства властей ЕС введенными минфином США санкциями, что вынудило бы Вашингтон пойти на смягчение. Агентство сообщило, что Дерипаска не собирается отказываться от владения «Русалом», а в компании ведутся кадровые перестановки для противодействия санкциям. Сведения о возобновлении швейцарским трейдером Glencore закупок у «Русала, опубликованные Bloomberg, опроверг источник РБК.

О том, что структуры Дерипаски начали подготовку к санкциям еще в 2017 году, ранее писало Reuters. Источники агентства утверждали, что было решено перевести большую часть платежей и кредитов En+ Group из долларов в евро и фунты. Руководство структур якобы попыталось также заменить поставщиков оборудования из США на европейских партнеров.

Напомним, после публикации Минфином США новых санкционных списков западные биржи приостановили торги алюминием компании, а некоторые трейдеры отказались от закупки металла «Русала».