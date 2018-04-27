С малярией предлагают вести борьбу на опережение

Группа исследователей выражает уверенность, что можно быстро справиться с малярией в Юго-Восточной Азии, если лекарства будут получать все жители регионов, где имеется болезнь, независимо от того, имеются ли у них симптомы малярии или нет. Столь радикальная программа, по мнению ученых, необходима, чтобы опередить возникновение штаммов малярии устойчивых к соединениям артемизинина – самым эффективным современным препаратам против этой болезни. Безусловно, авторы признают, что реализация плана потребует от государств и международных организаций значительных финансовых затрат. Но, по их словам, появление устойчивой к лекарствам малярии в будущем приведет к более масштабным потерям.

В подтверждение своих доводов ученые из Оксфордского университета приводят результаты экспериментальной программы, проведенной ими в отдаленных районах восточной Мьянмы. Тогда препараты против малярии получили 365 тысяч человек, живущих в малярийных «горячих точках», на территории площадью 18 тысяч квадратных километров. Было проведено три этапа массового применения лекарств с интервалом в один месяц один от другого. Препараты получили все за исключением детей до шести лет, женщин с ранними сроками беременности и людей с аллергией на данные лекарства. В результате заболеваемость значительно сократилась: с 25 случаев на 1000 человек в месяц, до пяти, а многие сельские районы стали вовсе свободны от малярии. Итоги проекта изложены в статье, опубликованной журналом Lancet.

Предлагаемые меры потребуют политической и финансовой поддержки со стороны правительств-доноров и Всемирной организации здравоохранения. «Это трудно. Люди не хотят выходить за пределы комфортной зоны нынешних подходов. Нам нужна политическая поддержка на высоком уровне и деньги, – говорит один из руководителей исследования профессор сэр Ник Уайт, председатель Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit. – Мы считаем, что риск для остального мира значителем, и мы не можем позволить малярии выйти из-под контроля. Если это [устойчивые к артемизинину штаммы малярии] распространится на Индию и Африку, то это конец. Все достижения могут пойти прахом».