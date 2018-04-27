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» » Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»


Добавлено: 27 апр 2018 в 20:35, Категория: Новости на сегодня
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», сообщается в совместном заявлении компаний.

На момент закрытия сделки СП оценивается в 60 млрд рублей. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть в компании равными неконтрольными долями.

Сбербанк вошел в компанию, приобретя вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. 10% акций пойдет на формирование фонда для команды «Яндекс.Маркета».

Компанию возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.


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Добавлено: 27 апр 2018 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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