Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», сообщается в совместном заявлении компаний.

На момент закрытия сделки СП оценивается в 60 млрд рублей. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть в компании равными неконтрольными долями.

Сбербанк вошел в компанию, приобретя вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. 10% акций пойдет на формирование фонда для команды «Яндекс.Маркета».

Компанию возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.