Сельхозтоваропроизводителям могут облегчить возмещение страхового ущерба

Производителям сельскохозяйственных товаров и услуг при заключении договора страхования может быть упрощена процедура возмещения ущерба.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» предложило внести в Госдуму Правительство.

Документ предлагает расширить список случаев, которые позволяют сельхозоваропроизводителям получать страховое возмещение.

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Среди прочего страховое возмещение для них будет возможно в случае вынужденного убоя застрахованных животных, направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных.

Предлагается также скорректировать перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск утраты урожая, установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур для экспертизы в целях подтверждения факта страхового случая и определения размера причинённого ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования.

Законопроект рассмотрен и одобрен 16 апреля в рамках заседания Комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

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