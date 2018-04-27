Шок: ДНР и ЛНР не террористы? (ВИДЕО)

О том, насколько сильно расходится телевизионная популистская риторика киевских властей с реальными ответами на запросы граждан — в новом видео донецкого блогера Дениса Селезнёва.

Он встретился с бывшим военнопленным, который был похищен СБУ когда ехал на работу, подвергся в плену пыткам, но не терял времени за решёткой, пытаясь узнать, какие же террористы есть на Украине, собрав комплект ответов от основных органов власти на Украине.

Ответы гласят, что никаких террористов на Донбассе нет, оккупации и войны тоже нет.