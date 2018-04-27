Симеоне: футболисты "Атлетико" показали характер в матче Лиги Европы с "Арсеналом"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Футболисты мадридского "Атлетико" в матче против лондонского "Арсенала" в полуфинале Лиги Европы продемонстрировали, какой у них сильный характер, заявил после игры главный тренер испанской команды Диего Симеоне.

Встреча "Арсенал" - "Атлетико" прошла в Лондоне в четверг и завершилась вничью со счетом 1:1. Гости играли с 10-й минуты в меньшинстве после удаления Шиме Врсалько, пропустили первыми, но сумели отыграться в концовке.

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"Очень трудно играть на поле "Арсенала" вдесятером. Мои ребята здорово сражались и прекрасно справились с давлением. Болельщики своей энергией поддержали нашу страсть. Когда матч протекает в обычном ключе, у тебя больше шансов забить. Сегодня нам пришлось много обороняться. Это показывает, какой у нас характер. Это послание для наших соперников", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

"Помню матч в Барселоне, когда Филипе был удален уже на 13-й минуте, и матч Лиги чемпионов с удалением Торреса. Команда проделывала фантастическую работу на протяжении многих лет. На поле "Арсенала", в матче с такой атакующей командой, ребята должны были сохранять предельную концентрацию, не выключаться из игры ни на минуту. В этом всё великолепие футбола", - добавил специалист.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы пройдет в Мадриде 3 мая.