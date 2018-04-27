Следы рассказали об охоте древних жителей Америки на гигантских ленивцев

Международная группа ученых обнаружила древние следы, свидетельствующие, что в эпоху плейстоцена жители Америки охотились на гигантских ленивцев.

Гигантские ленивцы обитали в Северной и Южной Америке и действительно отличались внушительными размерами. Самыми крупными из них были представители рода мегатериев (Megatherium), длиной до шести метров и весом до четырех тонн. Питались они наземной растительностью или объедали ветви деревьев, вставая на задние лапы. Недавно ученые пришли к выводу, что ряд пещер в Бразилии представляют собой на самом деле норы этих животных. Исчезли гигантские ленивцы примерно 8 – 10 тысяч лет назад, то есть, когда американский континент уже был заселен людьми, но, насколько люди повлияли на их исчезновение, неясно.

Следы, привлекшие внимание ученых, были найдены на территории национального природного памятника Белые пески (White Sands National Monument) в штате Нью-Мексико. Присмотревшись к цепочке следов крупного ленивца (из рода Nothrotheriops или Paramylodon), ученые заметили внутри каждого следа след поменьше. Как показало исследование, меньшие следы принадлежали человеку, который на протяжении как минимум десяти шагов шел за гигантским ленивцем. Затем ленивец поднялся на задние ноги, чтобы, по предположению авторов исследования, занять оборонительную позицию и отбиваться от врага передними лапами. Ученые заметили и следы другого человека, который подкрадывался к ленивцу с противоположной стороны. Возможно, когда животное заметило первого из охотников и атаковало его, второй должен был воспользоваться этим и нанести гигантскому ленивцу смертельный удар.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.