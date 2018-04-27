СМИ: Одного из командиров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Йемене

В Йемене ударом беспилотного летательного аппарата был ликвидирован один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Аль-Каида», запрещенной в России и в ряде других государств.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В частности, сообщается, что командир «Аль-Каиды» Насер Хусейн Бамдух аль-Бубакри аль-Ауляки, находившийся на юго-востоке Йемена в долине Рафд муниципалитета ас-Саид, был убит ударом беспилотника, предположительно американского.

При этом источник отметил, что аль-Ауляки был одним из самых известных командиров движения «Аль-Каида» в провинции Шавба.