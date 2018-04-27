Собянин уточнил сведения о системе распознавания лиц в метро

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил подробности функционирования системы распознавания лиц, запущенной в московском метро. Об этом пишет «Интерфакс».

«Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро. За последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске», — отметил он.

Собянин также уточнил, что стоимость системы составляет три, а не четыре миллиарда рублей.

«В-третьих, система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки», — пояснил градоначальник.

О начале работы системы распознавания лиц на некоторых станциях «с большим пассажиропотоком» столичного метрополитена стало известно в середине марта. Причем, технический директор компании Vocord Алексей Кадейшвили сообщил, что «особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года».