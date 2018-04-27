Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил нового президента компании

Гендиректор Renault в Румынии Ив Каракатзанис утвержден новым президентом «АвтоВАЗа». Совет директоров российской компании единогласно проголосовал за его кандидатуру, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Действующий президента «АвтоВАЗа» Николя Мор продолжит работать в этой должности до 31 мая 2018 года. Каракатзанис сменит его 1 июня.

Мор также пришел на «АвтоВАЗ» из румынского подразделения Renault. После ухода с поста президента он продолжит контролировать финансовое оздоровление российского автоконцерна.

«АвтоВАЗ» принадлежит альянсу Renault Nissan и госкорпорации «Ростех».