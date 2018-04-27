США составили список своих союзников и оппонентов в ООН

Госдепартамент США подготовил доклад с анализом результатов голосования членов ООН в 2017 году.

Государства поделены на те, которые поддерживали инициативы Соединенных Штатов в Генассамблее ООН, и те, кто выступал против.

Из 93 резолюций, рассмотренных Генеральной ассамблеей, согласно документу, «только в 31% случаев другие страны голосовали вместе с Соединенными Штатами — на 10% меньше, чем в 2016 году», передает ТАСС.

В десятку стран, чаще всего голосовавших вместе с США, попали Израиль, Канада, Австралия, Великобритания, Франция, Украина, Чехия, Палау, Микронезия, Маршалловы острова.

10 стран, которые чаще всего выступали против американских инициатив, — это Зимбабве, Венесуэла, Иран, Сирия, КНДР, Туркмения, Куба, ЮАР, Бурунди, Боливия.

Постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что «американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые».

Но, «несмотря на эту щедрость», остальные члены ООН голосовали вместе со Шттатами «только в 31% случаев».

«Это потому, — отметила Хейли, — что нас больше волнует наша правота, нежели популярность, и мы отстаиваем наши интересы и ценности. В любом случае это недопустимая отдача от наших инвестиций».