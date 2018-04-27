Ссора США и Германии достигла пика: Трамп устроит Меркель «взбучку» – СМИ

Канцлера Германии Ангелу Меркель ждёт серьёзный нагоняй при встрече с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Spiegel.

По данным издания, серьёзные разногласия между Германией и США возникли по двум вопросам: проекту «Северный поток-2» и увеличению военных расходов стран — членов НАТО до двух процентов от ВВП.

Госдеп уже пригрозил Берлину оглаской скандала, если Германия не пойдёт на уступки США. В Германии пытаются сгладить углы, разрядить обстановку, однако сейчас ситуация зашла в тупик.

По «Северному потоку-2» у Берлина связаны руки. Меркель не в силах отменить решение по строительству, которое было принято ещё при Герхарде Шредере. Кроме этого, Берлин осознает необходимость строительства нового газопровода для обеспечения жизненно важных интересов Германии.

Проект «Северный поток» подразумевает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы планируют проложить через Балтийское море до территории Германии. Нитка газопровода пройдёт в обход Украины, которая одна из первых заявила протест по строительству.

Кроме Киева, против строительства «Северного потока-2" выступают Латвия, Литва, Польша. Лидеры этих стран считают, что строительство газопровода связано исключительно с политическими интересами России. Во главе противников стоит США, так как у них есть планы по экспорту своего газа в страны Европы.