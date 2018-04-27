Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Названо имя недавно рожденного сына королевской четы – принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети twitter сообщается, что малыша назвали Луи Артур Чарльз в честь деда.

Вместе с тем, новорожденному присвоен титул «Его королевское Высочество Луи Кембриджский». В очереди на королевский престол он займет пятое место за дедом, отцом, старшими братом и сестрой.

Маленький Луи родился в лондонском роддоме 23 апреля. Уже после нескольких часов с момента его появления на свет родители показали ребенка журналистам.