Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Это официально: стало известно имя третьего ребенка 36-летней Кейт Миддлтон и 35-летнего принца Уильяма! Младшего сына, который появился на свет 23 апреля, родители назвали Луи Артур Чарльз.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз.Ребенок получит титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский,— сообщил Кенсингтонский дворец.

Как уже успели отметить западные СМИ, Луи — третья часть имени старшего брата новорожденного малыша (Джордж Александр Луи) и четвертая часть имени принца Уильяма (Уильям Артур Филипп Луи).

У букмекеров в именах-фаворитах были Александр, Филипп и Артур, но многие склонялись к тому, что герцог и герцогиня Кембриджские назовут сына Джеком — на это намекал сам Уильям. Позднее он, интригуя публику, загадочно сообщил, что мальчику они с Кейт дали "сильное имя".

Напомним, у маленького принца есть старшие брат и сестра — четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой совсем скоро, 2 мая, исполнится три года.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном