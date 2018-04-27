Стоимость «Силы Сибири» превысила триллион рублей

Стоимость газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдет в Китай, по последней оценке «Газпрома» составляет 1,1 трлн рублей. Первоначально его прокладка оценивалась в 800 млрд рублей (в ценах на начало 2011 года).

«На весь период строительства магистральный газопровод "Сила Сибири" в текущих ценах оценивается в 1,1 трлн рублей, обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 млрд рублей и Амурский ГПЗ — 950 млрд рублей (с НДС)», — сообщил начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев (цитата «Интерфакса»).

Как сообщает агентство, изначально возведение Амурского газоперерабатывающего завода оценивалось в 670 млрд рублей, затем — в 791 млрд рублей.