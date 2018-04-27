Суд не отпустил экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался отпустить под домашний арест бывшего генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, сообщает ТАСС.

С соответствующим ходатайством к суду обратилось следствие «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», однако судья Евгения Николаева вынесла решение в удовлетворении ходатайства отказать.

Напомним, Малобродский проходит обвиняемым по делу о хищении средств Минкультуры, фигурантом которого также является режиссер Кирилл Серебренников. Ранее суд принял решение о продлении Серебренникову домашнего ареста.