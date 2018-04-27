Суд признал комика Билла Косби виновным в изнасиловании

Пенсильванский суд присяжных признал известного комедийного актера Билла Косби виновным в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает телеканал CNN.

80-летний комик может получить по 10 лет тюремного заключения по каждому из трех пунктов обвинения. Наказание пока не оглашено. Известно лишь, что семь мужчин и пять женщин, вошедших в суд присяжных, перед принятием решения совещались 14 часов.

Во время предыдущего разбирательства присяжные обсуждали обвинения 50 часов, но так и не смогли принять единое решение. В последние годы Косби обвинили в сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях десятки женщин.

Американский комик известен своими ролями в фильмах «Возвращение в страну Оз» (Journey Back to Oz, 1974), «Джек» (Jack, 1996) и «Комик» (Comedian, 2002), а также по телепрограмме «Косби шоу» (The Cosby Show).