Суд в Томске признал незаконным отказ мэрии проводить «Монстрацию»

Советский райсуд Томска признал незаконным решение городских властей, отказавших в согласовании «Монстрации» 1 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщила организатор акции Ирина Сонич.

«Суд встал на нашу сторону, признал отказ мэрии Томска в согласовании незаконным», — сказала она.

По словам активистки, теперь администрация Томска должна до 12:00 мск 28 апреля предоставить площадку для проведения «Монстрации».

«Рассчитывать можно на что угодно, думаю, что нас отправят на окраины. Но даже это — уже победа», — отметила Сонич.

Изначально «монстранты» хотели пройти в одной колонне с шествием профсоюзов на 1 Мая.

«Мы были бы рады, если бы нам предложили встать в общую первомайскую колону, но я сомневаюсь, что такое предложение поступит», — сообщила организатор акции.