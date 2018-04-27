Трамп представил Конгрессу США доклад о борьбе с «российским влиянием»

Американский президент Дональд Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с «российским влиянием». Об этом сообщает Белый дом.

Текст доклада обнародован не был из-за возможного содержания секретных сведений. В письме Трампа отмечается, что доклад направлен сенаторам в соответствии с пунктом 1256 оборонного бюджета на 2018 год.

Данная статья требует от президента нта составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области. Госдеп и Пентагон обязаны представить «предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций» в областях, направленных на противодействие России.