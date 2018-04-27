Трамп прокомментировал доклад Конгресса о «вмешательстве» РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад Конгресса США, в котором озвучены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

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Комментируя представленные Комитетом по разведке данные, ставшие основой для доклада, американский лидер отметил, что в нём не содержится никаких верифицируемых свидетельств о том, что команда Трампа в период предвыборной кампании координировала действия с Россией.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Конгресс США опубликовал доклад, в котором озвучены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании в других странах.

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