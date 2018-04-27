Трамп сообщил, что выступает за улучшение отношений США и России

Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что в отношении России продолжает проводить «самый жесткий курс», однако выступает за то, чтобы стороны наконец-то «поладили».

Трамп подчеркнул, что еще не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем он. Однако, учитывая сказанное, если бы Соединенные Штаты смогли поладить с РФ, то это было бы хорошо, добавил он.

На этой неделе комитет по разведке палаты представителей конгресса Соединенных Штатов обнародовал доклад о «вмешательстве России» в президентские выборы США, которые состоялись два года назад, и предполагаемом сговоре окружения Трампа с РФ. Конгрессменам не удалось найти доказательства сговора.

Этот доклад американский лидер назвал замечательным и в очередной раз отметил, что сговора не было. Это передает РИА «Новости». Ранее Трамп не раз упоминал, что расследование не стоило даже начинать.