Тренер "Динамо" (Санкт-Петербург) Тамбиев: наша команда не затерялась бы в КХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Леонид Тамбиев, завил, что его команда не затерялась бы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Динамо" стало обладателем Кубка Петрова. В шестом матче финала плей-офф ВХЛ "бело-голубые" обыграли петербургскую "СКА-Неву" со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2.

"Ошибки делали и сегодня (в шестом матче серии против "СКА-Невы"), но была система игры, хоккеисты ее выполняли. В предыдущем матче этого не было. Поэтому мы и проиграли. По поводу слухов о переходе "Динамо" в КХЛ - вопрос не ко мне, но если к нашей нынешней команде добавить 4-5 качественных иностранцев, она бы не затерялась. Последними бы, наверное, не стали", - сказал Тамбиев журналистам.