Тренер юниорской сборной России: ошибка в большинстве перечеркнула надежды на победу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) провели неплохой матч против команды США в 1/4 финала первенства мира, но одна ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу, заявил главный тренер российской команды Александр Зыбин.

Встреча 1/4 финала домашнего для россиян юниорского первенства мира прошла в четверг в Челябинске и завершилась победой команды США со счетом 5:1. Хоккеисты сборной России пропустили вторую шайбу на 53-й минуте матча, играя в большинстве.

"Играли неплохо весь матч, но ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу. Кто ошибся? Там было задание (Ивану) Морозову, чтобы он оттянулся чуть назад. Чтобы они с (Даниилом) Журавлевым подстраховать могли. Не разобрались в ситуации, сыграли на атаку, а получилось - выброс шайбы через стекло и выход "2 в 1". (Александр) Жабреев бежал, но не достал", - приводит слова Зыбина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Капитан российской сборной Антон Малышев заметил, что подобные поражения должны только закалить характер игроков национальной команды.

"Матч был принципиальным для нас, выкладывались по максимуму. Но судьба в нашу сторону не повернулась. Такие поражения закаляют? Конечно. У каждого из нас карьера еще только начинается. Обидно, что самый важный турнир в нашей жизни мы проиграли. Но дай Бог, чтобы у каждого было как можно больше турниров", - сказал защитник.