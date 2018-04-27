Турция решила занять в Сирии сторону США

Министр иностранных дел Турции Мевлют объявил о решении страны действовать в сирийском Манбидже совместно с США, сообщает в пятницу Reuters.

Кроме того, по его словам, в настоящее время Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у Соединенных Штатов системы ПВО Patriot.

Ранее в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась купить системы ПРО у Франции и Италии и обсуждает возможность приобретения аналогичных систем с США.

Предложения от стран-участниц НАТО на закупку вооружения стали поступать Турции после того, как та подписала договор о поставке российских ЗРК С-400 «Триумф». Контракт предусматривает продажу Анкаре четырёх дивизионов, укомплектованных названными системами.

Ранее на этой неделе директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал о запуске Россией производства С-400 для Анкары. Первые поставки зенитно-ракетных комплексов в Турцию планируются на июль 2019 года.

«Триумф» (С-400) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России ЗРС «Триумф» была принята на вооружение.

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