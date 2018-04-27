Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия

Показать меню
Актуально
Диванное ликование: почему войну ожидают с радостью? — мнение (ФОТО) - 02:35 Диванное ликование: почему войну ожидают с радостью? — мнение (ФОТО) Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России» - 02:58 Украина обвинила ООН в неспособности остановить «агрессию России» В США ослабят санкции в отношении РФ при выполнении одного условия - 03:07 В США ослабят санкции в отношении РФ при выполнении одного условия Ди Франческо: "Рома" сохраняет надежду на выход в финал Лиги чемпионов - 03:35 Ди Франческо: Минздрав РФ сообщил о сокращении доли взрослых курильщиков - 04:11 Минздрав РФ сообщил о сокращении доли взрослых курильщиков Дональд и Мелания Трамп устроили ужин в Белом доме в честь Эммануэля и Брижит - 04:28 Дональд и Мелания Трамп устроили ужин в Белом доме в честь Эммануэля и Брижит Макрон Валерий Гергиев: «Нужны фильмы, которые будут говорить правду» - 04:40 Валерий Гергиев: «Нужны фильмы, которые будут говорить правду» Компания Land Rover готовит конкурента внедорожнику от Mercedes-Benz (ФОТО) - 05:14 Компания Land Rover готовит конкурента внедорожнику от Mercedes-Benz (ФОТО) Бывший президент Италии перенес операцию на сердце - 05:28 Бывший президент Италии перенес операцию на сердце Миллионы на ветер. Как США собираются отрывать Донбасс от России - 06:33 Миллионы на ветер. Как США собираются отрывать Донбасс от России Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал бедствия - 07:25 Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал бедствия Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра - 07:28 Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра НБУ выпустит монеты с изображением Крыма - 07:32 НБУ выпустит монеты с изображением Крыма Ракетный катер ТОФ выполнил стрельбу крылатыми ракетами по отряду боевых - 07:46 Ракетный катер ТОФ выполнил стрельбу крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад - 07:53 Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад Загадочные события в Йеллоустоуне: световые явления и непознанные объекты - 08:06 Загадочные события в Йеллоустоуне: световые явления и непознанные объекты Как западные НКО крутят политикой нашего союзника по ОДКБ - 08:21 Как западные НКО крутят политикой нашего союзника по ОДКБ
» » Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия

Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия


Добавлено: 27 апр 2018 в 01:05, Категория: В мире
Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия
Ученые кафедры клеточной и молекулярной биологии Калифорнийского университета в Беркли с помощью метода криоэлектронной микроскопии получили самую детальную на сегодняшний момент картину структуры теломеразы человека – фермента, обеспечивающего бессмертие клеток. О результатах проделанной работы и тонкостях строения фермента исследователи поделились в журнале Nature.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Для начала синтеза новой цепи механизму репликации ДНК требуется наличие короткой матрицы, которая затем уничтожается. В ходе процесса на конце каждой хромосомы остаются недореплицированные короткие кусочки, которые с каждым раундом репликации продолжают укорачиваться. Сохранить важные части хромосомы от концевой недорепликации помогают теломеры — области на концах хромосом, состоящие из повторяющихся последовательностей и представляющие собой по сути «резервную» ДНК. Длина теломер ограничивает число клеточных делений определенным значением (пределом Хейфлика). В клеточных линиях длина теломер поддерживается на постоянном уровне ферментом теломеразой, которая сохраняет хромосомные концы и предотвращает их изнашивание, что в свою очередь приводит к старению клеток организма, пишет phys.org.

Поскольку теломераза также участвует в процессах канцерогенеза (образования опухолей), то она представляет большой интерес для ученых в качестве отправной точки для разработки терапии рака — вещества, подавляющие ее активность, смогут останавливать рост опухоли. Однако для разработки эффективных ингибиторов фермента необходимо в деталях представлять его структуру. Общий план строения теломеразы довольно хорошо изучен. На данный момент самая лучшая структура с разрешением в девять ангстрем была получена для теломеразы инфузории тетрахимены. Но, разумеется, основной интерес для медиков представляет структура человеческого фермента. И как раз здесь наблюдается нехватка достаточно качественных данных о ее структуре.

С помощью технологии криоэлектронной микроскопии исследователи из университета Калифорнии в Беркли под руководством Кэтлин Коллинз получили изображения человеческой теломеразы, связанной с субстратом, в субнанометровом разрешении в 7,7 и 8,2 ангстрема.

В выявленной структуре все еще не хватает мелких деталей, но в сочетании со знанием последовательности генов теломеразы человека она обеспечивает достаточную информацию, чтобы начать думать о потенциальных лекарственных препаратах, которые помогут замедлить старение и вылечить рак.

Материалы по теме:

«После каждых родов женщина стареет»: ученые сказали на сколько лет
Ученые нашли в кишечнике фермент, влияющий на длительность жизни
Таблетки от морщин заменят ботокс, – ученые
Ученые: курение убивает хромосомы
Добавлено: 27 апр 2018 в 01:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

Ремонт кровли – ответственное дело

Ремонт кровли – ответственное дело

ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты

ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

Новости России
еще новости
Крым ответил на возмущение Киева отдыхом украинцев на полуострове

Крым ответил на возмущение Киева отдыхом украинцев на полуострове

Нажми на кнопку - получишь документы. Будущее российских госуслуг

Нажми на кнопку - получишь документы. Будущее российских госуслуг

Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Недетские страсти: Бритни Спирс увела Джастина Тимберлейка у Кристины Агилеры

Недетские страсти: Бритни Спирс увела Джастина Тимберлейка у Кристины Агилеры

Рози Хантингтон-Уайтли показала свой особняк за 12 миллионов долларов в Беверли-Хиллз: видео

Рози Хантингтон-Уайтли показала свой особняк за 12 миллионов долларов в Беверли-Хиллз: видео

Джиджи, Белла Хадид и Алексис Оганян поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней

Джиджи, Белла Хадид и Алексис Оганян поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней

Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган

Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган

Новости политики
еще новости
Михаил Саакашвили не отказался от намерения вернуться в Украину

Михаил Саакашвили не отказался от намерения вернуться в Украину

Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»

Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»

Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить

Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить

Новости экономики
еще новости
Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Новости общества
еще новости
За нагрев холодной воды жители Ростовской области будут платить по-новому

За нагрев холодной воды жители Ростовской области будут платить по-новому

В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
«В Балашихе что-то горит» в РФ загорелся авиационный завод

«В Балашихе что-то горит» в РФ загорелся авиационный завод

«Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!» В РФ начали выпускать водку «Новичок»

«Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!» В РФ начали выпускать водку «Новичок»

Трамп поставил себе оценку «А+» за президентство

Трамп поставил себе оценку «А+» за президентство

В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей»

В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей»

Мировые новости
еще новости
Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия

Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия

Германия направит €1 млpд гумaнитapнoй пoмoщи в Cиpию

Германия направит €1 млpд гумaнитapнoй пoмoщи в Cиpию

Вооруженные сил Украины готовы противостоять агрессии со стороны Российской Федерации

Вооруженные сил Украины готовы противостоять агрессии со стороны Российской Федерации

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России




Лента новостей
В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram - 23:14 В Москве пройдёт митинг против блокировки TelegramМинистр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля - 23:07 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»Сенат утвердил Помпео в должности госсекретаря - 23:00 Сенат утвердил Помпео в должности госсекретаряМихаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования - 23:00 Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследованияБолее 20 человек пострадали в Висконсине при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе - 22:53 Более 20 человек пострадали в Висконсине при взрыве на нефтеперерабатывающем заводеСМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в состоянии комы - 22:42 СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в состоянии комыПутин и Карапетян обсудили путь урегулирования кризиса в Армении - 22:42 Путин и Карапетян обсудили путь урегулирования кризиса в Армении«Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!» В РФ начали выпускать водку «Новичок» - 22:32 «Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!» В РФ начали выпускать водку «Новичок»Михаил Саакашвили не отказался от намерения вернуться в Украину - 22:18 Михаил Саакашвили не отказался от намерения вернуться в УкраинуПринц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган - 22:14 Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с МеганПорошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО) - 21:53 Порошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО)Трамп поставил себе оценку «А+» за президентство - 21:49 Трамп поставил себе оценку «А+» за президентствоМужа Эмили Ратажковски заподозрили в измене со Сьюки Уотерхаус - 21:38 Мужа Эмили Ратажковски заподозрили в измене со Сьюки УотерхаусВ Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения - 21:32 В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили проблемы научно-методического обеспечения межведомственного взаимодействия
Последние новости
Недетские страсти: Бритни Спирс увела Джастина Тимберлейка у Кристины Агилеры - 02:07 Недетские страсти: Бритни Спирс увела Джастина Тимберлейка у Кристины Агилеры Дорожные конусы — сфера применения, цена, параметры - 01:49 Дорожные конусы — сфера применения, цена, параметры За нагрев холодной воды жители Ростовской области будут платить по-новому - 01:45 За нагрев холодной воды жители Ростовской области будут платить по-новому В сенате США хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35  - 01:32 В сенате США хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35  Тренер юниорской сборной России: ошибка в большинстве перечеркнула надежды на победу - 01:28 Тренер юниорской сборной России: ошибка в большинстве перечеркнула надежды на победу Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия - 01:05 Ученые рассмотрели фермент клеточного бессмертия Белый дом опубликовал фото встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном - 00:49 Белый дом опубликовал фото встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном «В Балашихе что-то горит» в РФ загорелся авиационный завод - 00:19 «В Балашихе что-то горит» в РФ загорелся авиационный завод СМИ: Одного из командиров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Йемене - 00:14 СМИ: Одного из командиров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Йемене Германия направит €1 млpд гумaнитapнoй пoмoщи в Cиpию - 00:07 Германия направит €1 млpд гумaнитapнoй пoмoщи в Cиpию «Костьми ложился»: Постпред США при ОЗХО отговаривал партнёров идти на российский брифинг - 00:04 «Костьми ложился»: Постпред США при ОЗХО отговаривал партнёров идти на российский брифинг Рози Хантингтон-Уайтли показала свой особняк за 12 миллионов долларов в Беверли-Хиллз: видео - 00:00 Рози Хантингтон-Уайтли показала свой особняк за 12 миллионов долларов в Беверли-Хиллз: видео Российские бадминтонисты Иванов и Созонов прошли в 1/4 финала чемпионата Европы - 23:53 Российские бадминтонисты Иванов и Созонов прошли в 1/4 финала чемпионата Европы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"