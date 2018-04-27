УЕФА может дисквалифицировать тренера "Атлетико" Симеоне на три матча

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне трехматчевой дисквалификацией по итогам первой полуфинальной игры Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", сообщает Marca.

Встреча состоялась в четверг в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. Главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил Симеоне со скамейки запасных в начале первого тайма за то, что он эмоционально отреагировал на нарушение против защитника мадридцев Лукаса Эрнандеса.

Как отмечает издание, согласно действующему регламенту аргентинскому тренеру грозит отстранение как минимум на два матча. Если Тюрпен в отчете о матче отразил оскорбления со стороны Симеоне, то тренер будет дисквалифицирован на три игры, говорится в материале.

Таким образом, если наказание Симеоне будет подтверждено, то он не сможет руководить командой со скамейки до конца текущего сезона Лиги Европы. Ответный матч 1/2 финала турнира пройдет в Мадриде 3 мая.