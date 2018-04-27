В бундесвере заявили о подорванном доверии правительству Германии

Армия ФРГ нуждается в увеличении финансирования. Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

В интервью Welt офицер заявил о необходимости роста бюджета на 15 миллиардов евро к 2021 году. Вюстнер предупредил, что страна столкнется с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности из-за невозможности обновить вооружения и инфраструктуру.

Немецкий офицер также заявлет, что доверие солдат к правительству уже подорвано. По его мнению, отказ увеличить финансирование может усугубить ситуацию.