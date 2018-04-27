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» » В бундесвере заявили о подорванном доверии правительству Германии

В бундесвере заявили о подорванном доверии правительству Германии


Добавлено: 27 апр 2018 в 06:21, Категория: Новости на сегодня
В бундесвере заявили о подорванном доверии правительству Германии

Армия ФРГ нуждается в увеличении финансирования. Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

В интервью Welt офицер заявил о необходимости роста бюджета на 15 миллиардов евро к 2021 году. Вюстнер предупредил, что страна столкнется с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности из-за невозможности обновить вооружения и инфраструктуру.

Немецкий офицер также заявлет, что доверие солдат к правительству уже подорвано. По его мнению, отказ увеличить финансирование может усугубить ситуацию.


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Добавлено: 27 апр 2018 в 06:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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