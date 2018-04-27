В ЦВО задействуют беспилотную авиацию для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Сибири

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа задействуют для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Алтайском крае и Кемеровской области.

Расчеты «Орлан-10» ежедневно возьмут под контроль более 2 тысяч квадратных километров местности с высоты птичьего полета. В ходе авиационного патрулирования локальной территории днем и ночью будет осуществляться просмотр видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме реального времени. Для обнаружения скрытых очагов горения торфяных залеж применят камеры инфракрасного диапазона. После обнаружения очага возгорания оператор БПЛА определит точечные координаты и передаст на пункт управления беспилотной авиацией.

Используя беспилотную авиацию, появится возможность значительно уменьшить временные показатели, в кратчайшие сроки произвести разведку места пожара и принять меры по его тушению.