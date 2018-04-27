В Госдуму внесен проект о смене часового пояса Волгоградской области

В Госдуму поступил законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области. Документ внес парламент региона.

В марте около 59% жителей области, принявших участие в референдуме, проголосовали за изменение часового пояса.

Сейчас Волгоградская область находится в том же часовом поясе, что и Москва.

С 28 октября 2018 года предлагается установить разницу с Москвой +1 час.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что региональным властям поступило «значительное количество индивидуальных и коллективных обращений… с жалобами на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья в связи с нарушением естественных биологических ритмов человека».