В ходе тактического учения корабли и морская авиация Тихоокеанского флота выполнили более 100 боевых упражнений

В акватории Японского моря завершается активная часть двустороннего тактического учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

В период учения выполнено более 100 боевых упражнений, в том числе проведено порядка 20 пусков ракет, в том числе крылатых. Ракетное оружие применялось по надводным мишеням, а также для уничтожения воздушных целей условного противника.

Действуя в полигонах боевой подготовки силы самого крупного объединения Тихоокеанского флота, провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

Проведен комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Корабли в составе тактических групп отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с применением противолодочных ракет, торпед и реактивных глубинных бомб.

В свою очередь дизельные подводные лодки флота на учении разыграли дуэльную ситуацию в ходе которой отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника, а также её атаку со стрельбой учебными практическими торпедами. Субмарины успешно действовали против десантного отряда кораблей.

На различных этапах учения к нему привлекалось до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также до 20 самолётов и вертолётов морской авиации.