В Киеве обвиняемого в коррупции чиновника восстановили в должности

Окружной административный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и возобновил в должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.По решению суда ему должны выплатить зарплату с момента его отстранения от должности — с 25 марта 2015 года.Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали прямо во время заседания Кабинета Министров перед телекамерами 25 марта 2015 года. Им вменяли разворовывание бюджетных средств на закупку топлива и отмывание денег через офшоры. Дело рассматривали три года. Министр внутренних дел Арсений Аваков в 2015 году утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.