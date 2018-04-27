В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе

Российско-террористические войска, орудующие на Донбассе, продолжают игнорировать Минские соглашения. За минувшие 24 часа оккупанты 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.Об этом сообщает спикер Министерства обороны Максим Праута.Основная активность боевиков по-прежнему сосредоточена на Донецком направлении. В частности, враг активно применяет запрещенное вооружение – минометы калибром 82 и 120 мм.По информации Минобороны, бойцы ВСУ были вынуждены тридцать раз открывать ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое защитников территориальной целостности Украины.