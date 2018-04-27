В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники

С 29 апреля по 2 мая, и в День Победы 9 мая в столице ограничат продажу алкоголя, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Алкоголь, а также газированную воду и сок в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков.

Под запрет попадет в том числе пиво.

29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая будут нерабочими днями. 1 мая на Красной площади состоится торжественная манифестация профсоюзов, а 9 мая — парад военной техники и вечерний салют в честь Дня Победы.