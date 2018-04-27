В Москве открыт сезон фонтанов

В столице 26 апреля стартовал сезон фонтанов. Запуск всех городских объектов был произведён одновременно, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Отмечается, что новый сезон продлится до 1 октября. Но при благоприятной погоде время работы фонтанов могут продлить.

Городская система Москвы объединяет 594 фонтана. При этом за восемь лет в парках, скверах и на центральных улицах города появилось порядка 200 новых объектов, а в течение последних двух лет отремонтировали ещё 247.

«Сейчас завершается реконструкция ещё двух фонтанов напротив Государственного центрального концертного зала «Россия». А летом будет открыт сухой фонтан на площади между реконструируемым бассейном и выходом станции метро «Воробьёвы горы», — добавили в мэрии.

Кроме того, продолжаются комплексные реставрационные работы по восстановлению уникального архитектурно-фонтанного комплекса на ВДНХ.

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