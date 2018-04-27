В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

«Во время встречи мы обсудили политику открытых дверей. Украина выразила стремление к членству в НАТО. Министры рассмотрели этот вопрос», – сказал он.

Никакой дополнительной информации по этому вопросу Столтенберг не сообщил.

Ранее президент Петр Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО.

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