В окружении Джигарханяна рассказали об улучшении его состояния

Народный артист СССР Армен Джигарханян пришел в себя, однако остается под наблюдением врачей. Об этом рассказали несколько источников в окружении Джигарханяна.

Напомним, 26 апреля стало известно, что артист вновь попал в больницу. Источники сообщали, что Армен Джигарханян экстренно доставлен в одну из московских клиник, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Были сообщения и о том, что Джигарханян находится в коме после перенесенного инфаркта.

Впоследствии официальный представитель артиста Элина Мазур рассказала, что Джигарханян провел в коме около часа, затем пришел в себя, сообщает РБК.

Друг артиста Артур Согомонян, в свою очередь, утверждает: «Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы». По словам Согомоняна, уже на следующей неделе Джигарханян может вернуться в свой театр, сообщает РИА Новости.