В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии

27 апреля состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, на которой увековечено 268 имен воинов Красной Армии и советских военнопленных, захороненных на кладбище в пражском районе Ходов. Средства на создание доски выделили Посольство России в Чехии и администрация района Прага 11.

На мероприятии присутствовали Посол России в Чехии Александр Владимирович Змеевский, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Чешской Республике Игорь Валерьевич Щепин, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Васильевич Коннов, председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, староста района Прага 11 Петр Йирава, учащиеся Средней школы при Посольстве России, а также представители патриотических и ветеранских организаций.

Почетные гости выступили с торжественными речами, возложили венки и букеты цветов к доске. На церемонии прозвучали гимны России и Чехии, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В своем выступлении Посол России отметил важность российско-чешского сотрудничества в деле сохранения исторической правды о Второй мировой войне и увековечения подвига воинов Красной Армии, а также поблагодарил власти Чехии за заботу и уход за российскими воинскими захоронениями:

«Сегодняшнее мемориальное мероприятие неразрывно связано с событиями мая 1945 г., когда воины Красной Армии ценой своих жизней освобождали Чехословакию и Прагу от нацистов. Мы помним этих героев и благодарны им. И в их честь, в память о захороненных здесь 268 красноармейцах, совместно с нашими чешскими партнерами и друзьями открываем мемориальную доску. На ней увековечены имена этих бойцов. Тех, кто смог сокрушить и уничтожить нацизм. Мы перед ними в неоплатном долгу. Хотел бы выразить благодарность руководству Чешской Республики, региональным и местным властям, общественным и ветеранским организациям и конечно же народу Чехии за бережно хранимую памятьо погибших в боях на этой земле красноармейцах и внимание к их могилам. Сегодняшняя мемориальная акция — наглядное тому подтверждение».

Создание доски стало результатом совместной работы Посольства России и администрации района Прага 11: проект финансировался как российской, так и чешской сторонами. Сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике осуществили проверку личных данных захороненных. На доске приведены полные фамилии, имена и отчества бойцов, воинские звания, годы жизни, а также номера могил на почетном захоронении для удобства их поиска.

Чешские власти также благоустроили территорию вокруг доски. За плодотворное сотрудничество в сфере-военно-мемориальной работы и заботу о воинских захоронениях староста района Прага 11 был награжден благодарственной грамотой Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

На воинском мемориале на кладбище Прага-Ходов захоронены воины Красной Армии и военнопленные, умершие в пражском полевом госпитале в 1945-1946 гг., а также бойцы чехословацкого сопротивления и участники Пражского восстания 5 мая 1945 года. Над каждой могилой установлен гранитный обелиск, а над всем некрополем возвышается скульптурная группа работы Франтишека Ганы, изображающая девочку с цветами и воина. У основания памятника помещена капсула с горстью земли с поля сражения при деревне Соколово (первое сражение, в котором чешские войска участвовали вместе с войсками Красной Армии).

На почетном захоронении на кладбище Прага-Ходов ежегодно проводятся торжественные мероприятия. Во время визитов в Прагу его посещают ветераны Второй мировой войны.