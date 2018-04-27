В Раду внесен законопроект о переименовании Днепропетровской области

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области (внесение изменений в статью 133 Конституции Украины).

Согласно статусу документа, на данный момент он передан на рассмотрение руководства. В авторстве законопроекта указаны фамилии 157 народных депутатов.

Законопроект зарегистрирован 27 апреля 2018 года. На данный момент текста документа на сайте нет, поэтому неизвестно, как именно хотят переименовать Днепропетровскую область.

Ранее в Раду был внесен проект о переименовании Переяслава-Хмельницкого.

Фото: avonu.com.ua