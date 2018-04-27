В Российский союз автостраховщиков пришли с обыском

Сотрудники Следственного комитета при поддержке антикоррупцитонного главка МВД провели обыск в московском офисе Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщили источники РБК.

В пресс-службе РСА рассказали «Интерфаксу», что также прошла выемка документов. Следственные действия, отметил собеседник агентства, касались уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году.

«Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО», — заявили в пресс-службе.

По данным источника агентства в РСА, речь идет о страховой компании «Страж», лишенной лицензии 1 декабря 2017 года.

«Новая газета» утверждает, что обыск был организован в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров компании «Росгосстрах».